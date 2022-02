'S strategijami za preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje raka lahko rešimo veliko življenj' 24ur.com Trenutno je rak v Sloveniji najpogostejši vzrok smrti pri moških in drugi najpogostejši pri ženskah, za njim vsako leto zboli 15.000 ljudi, kažejo podatki Registra raka v Sloveniji. Več kot tretjino primerov te bolezni je mogoče preprečiti, drugo tretjino pa pozdraviti, če jo odkrijemo zgodaj in pravilno zdravimo. Ker danes obeležujemo svetovni dan boja proti raku, sta Ministrstvo za zdravje in O...

Sorodno Oglasi