V javnem sektorju vre: sindikati pričakujejo dvig plač za 24 odstotkov 24ur.com Zdravniki in zobozdravniki so dobili vladno zeleno luč za dvig plač. Najbolje plačani zdravniki bodo napredovali do 63-ega plačnega razreda, ki prinaša dobrih 5000 evrov bruto plače. Na nogah so, pričakovano, drugi sindikati javnega sektorja. Vlado zato čakajo na pogajanjih, na katerih bodo zahtevali podoben dvig plač. V številnih sindikatih se že pogovarjajo tudi o stavki, je potrdil vodja pogaj...

