Uporabnik vozila mora odločati o podatkih, ki jih zbira avto RTV Slovenija Mednarodna avtomobilistična zveza FIA in avtomobilski klubi, med njimi tudi AMZS, ponovno izpostavljajo pomen varstva osebnih podatkov, ki jih sodobni avtomobili brez vednosti in soglasja lastnika oziroma voznika zbirajo in posredujejo izdelovalcem.

