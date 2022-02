David Beckham o ženi: Victoria že 25 let jé eno in isto hrano 24ur.com Si predstavljate, da bi ves čas jedli enako hrano in ne bi dali priložnosti, da poskusite kaj novega in dobrega? Kar se tiče prehrane, je precej dolgočasna modna oblikovalka Victoria Beckham, ki se po besedah moža Davida Beckhama zadnjih 25 let prehranjuje enolično in jé enak obrok.

Sorodno







Oglasi Omenjeni David Beckham

Oglaševanje

Victoria Beckham Najbolj brano Osebe dneva Rok Marguč

Ilka Štuhec

Žan Košir

Anže Lanišek

Peter Prevc