Zaplet: Že so si podale roke, nato pa morale še enkrat odigrati zadnji minuti Sportal Uvodni dan ženskega olimpijskega hokejskega turnirja je na tekmi skupine A med ZDA in Finsko prišlo do čudnega prizora. Hokejistke so si po pisku sirene ob koncu tekme že podale roke, nato pa so morale ponovno odigrati zaključek tekme, saj so sodnice spregledale gol.

