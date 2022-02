Nepravilno naložen tovor, obrabljene gume in kršenje obveznih odmorov 24ur.com Policisti so v sredo na Čatežu ob Savi ustavili tovorno vozilo, ki je prevažalo avtomobile in ugotovili več nepravilnosti. Med drugim je bil nepravilno naložen tovor, prav tako je imelo vozilo tako obrabljene gume, da se je že videlo notranje žice, poleg tega pa je tudi večkrat kršil pravila trajanja vožnje. 55-letnemu državljanu Albanije so izrekli kazen v višini 2.530 evrov, plačilni nalog v vi...

