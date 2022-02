Kamničanke niso dovolile novega presenečenja Sportal S tekmo med Luko Koper in Krimom se je v petek začel 19. krog državnega prvenstva v odbojki za ženske. V soboto so državne prvakinje iz Kamnika gostile odbojkarice SIP Šempetra, ki so jim v prvem delu tekmovanja kot edina ekipa v letošnji sezoni DP zadale poraz. Tokrat Calcitovke niso dovolile novega presenečenja, zmagale so s 3:0 v nizih. Drugouvrščene Mariborčanke so premagale tretjeuvrščeno eki...

Oglasi Omenjeni Luka Koper

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Kline

Miha Hrobat

Urša Bogataj

Janez Janša

Nika Križnar