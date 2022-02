Umrl legendarni kantavtor in aktivist Marko Brecelj 24ur.com V 71. letu starosti se je poslovil legendarni kantavtor Marko Brecelj. Ustvarjal je na številnih umetniških področjih, bil močno angažiran v kulturi, slovensko in jugoslovansko glasbeno sceno pa je zaznamoval kot ustanovitelj, pisec in pevec kultne zasedbe Buldožer. Svoj pečat v družbi je pustil tudi kot aktivist, pronicljiv kritik družbenega dogajanja in vodja Mladinskega, kulturnega, socialnega...

