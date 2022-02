Drama na Dolenjskem: moški streljal proti ljudem, prijeli so ga specialci SiOL.net Novomeški policisti so nekaj po 9. uri na številko 113 prejeli informacijo, da je moški grozil in streljal proti ljudem na območju Zbur. Ob zbiranju obvestil o dogodku ter preverjanju okoliščin so ugotovili, da gre za 85-letnega moškega, ki je s plašilno pištolo grozil tudi policistom. V akcijo so se vključili tudi specialci, ki so moškega prijeli.

