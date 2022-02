Olimpija poplačala terjatve Dnevnik Iz Nogometnega kluba Olimpija so sporočili, da so plačali vse terjatve, zaradi katerih so prejeli prepoved registracije igralcev. Ker je Nogometna zveza Slovenije preklicala kazen, klub zdaj lahko registrira sedem novih nogometašev, da bodo imeli...

