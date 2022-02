Borki opravili s tehtnico, zdaj gre zares Sportal Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin in njena ameriška nasprotnica Claressa Shields, pa tudi ostali boksarji in boksarke, ki se bodo jutri spopadli v ringu v Cardiffu, so danes uspešno prestali uradno tehtanje. Pri Kozinovi in Shieldsovi teža ni presegla 72,52 kilograma, ki je meja srednje kategorije.

