Novi potop Krke, Olimpija proti Igokei Dnevnik V 19. krogu lige ABA so košarkarji Krke na gostovanju v Podgorici proti Studentskemu centru na začetku druge četrtine vodili že za 20, nato pa povsem popustili in klonili s 76:86 (32:16, 48:42, 54:64, Macura 14, L. Lapornik in Stipčević po 11; Neal...

