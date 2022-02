Slovenski zvezdnik Luka Dončić je bil tudi letos izbran za nastop na ekshibicijski tekmi vseh zvezd, All Star, severnoameriške košarkarske lige NBA. Dončić je priložnost za nastop na tekmi dobil na podlagi izbora glavnih trenerjev lige NBA kot rezervni igralec. Ljubljančan v tej sezoni povprečno dosega 26 točk, 8,8 skoka in 8,9 podaje na tekmo. Ameriška košarkarja LeBron James in Kevin Durant bost ...