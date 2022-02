Piše: Jože Jan Podnebne katastrofe, kot so vročinski valovi ali poplave, so v zadnjih letih povzročilo izgubo okoli 142.000 življenje in 510.000 milijonov evrov v Evropi. Evropska agencija za okolje (EEA) s sedežem v Köbenhavnu je ta četrtek (3. 2. 2022) objavila poročilo o gospodarskih izgubah in smrtnih žrtev zaradi vremenskih in podnebnih katastrof v Evropi. V raziskovanju spodbuja k nadaljnjem ...