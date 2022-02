Drugi finalist Afriškega pokala narodov je Egipt Demokracija Piše: Samo Vidovič Znan je tudi drugi finalist letošnjega Afriškega pokala narodov. To je Egipt, ki je v drugem polfinalu premagal Kamerun po streljanju enajstmetrovk s 3:1. V regularnem delu se je tekma končala z 0:0. Tudi v podaljških nismo videli golov, zato so zmagovalca odločale enajstmetrovke. Tu so bili bolj zbrani igralci Egipta, ki so uspešno realizirali vse tri strele z bele točke. Igra ...

Sorodno Oglasi Omenjeni Egipt Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Urša Bogataj

Nika Križnar

Anže Lanišek