Glosa: Kulturo in naravo pretaknite v najvišjo prestavo! Dnevnik Sindikat kulture in narave Slovenije Glosa je pred kulturnim praznikom v javnem pismu tokrat tematiziral težave zaposlenih na področju varstva narave. Opozarjajo na neenakopraven položaj zaposlenih v primerjavi z drugimi panogami in oblast pozivajo,...

