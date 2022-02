Reševanje petletnika iz vodnjaka: 'Skoraj smo pri njem' 24ur.com Reševalci v Maroku že četrti dan bijejo bitko, da bi iz vodnjaka, v katerega je padel, rešili petletnega Rayana. Deček je skozi ozko odprtino padel kar 32 metrov v globino. Reševalci so mu uspeli dostaviti hrano, kisik in vodo, kamere so pokazale, da je deček k sreči še živ. A reševanje je zahtevno in tvegano.

