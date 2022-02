V petek potrdili novih 11.680 okužb s koronavirusom 24ur.com V petek so v Sloveniji potrdili novih 11.680 okužb s koronavirusom. Opravili so 4.030 testiranj PCR in 115.994 testov HAT. Po ocenah NIJZ je v Sloveniji 197.304 aktivnih primerov.

