Število novookuženih je bilo včeraj podobno tistemu v četrtek. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil, da je bilo včeraj potrjenih 11.680 novih primerov okužbe s sars-cov-2, za peščico več kot v četrtek (11.656). So pa opravili precej več testov, in sicer 4030 PCR testov in 115.994 hitrih antigenskih testov (v četrtek 3808 PCR testov in 103.514 hitrih testov). Kaj to pomeni? Odgo ...