Ruusuvuori in Sousa v finalu Puneja, v Marseillu Alexander proti Aleksandru Sportal Finec Emil Ruusuvuori in Portugalec Joao Sousa sta finalista teniškega turnirja ATP v indijskem Puneju. V polfinalu je šesti nosilec Ruusuvuori premaga Poljaka Kamila Majchrzaka s 6:3, 7:6 (7), Portugalec pa je premagal Šveda Eliasa Ymerja s 5:7, 7:6 (4), 7:5. V finalu teniškega turnirja ATP 250 v Marseillu pa se bosta pomerila Nemec Alexander Zverev in Kazahstanec Aleksander Bublik.

