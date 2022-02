'Rusija napadla Ukrajino': Bloomberg News objavil napačno novico 24ur.com Američane je zdrznila novica, da se je ruska invazija na Ukrajino začela. Informacijo o tem je objavil Bloomberg News v članku z naslovom "Rusija je napadla Ukrajino". Članek so nato umaknili in objavili opravičilo. Kot so sporočili, preiskujejo, kako je prišlo do objave vnaprej pripravljene novice. Na spodrsljaj so se odzvali tudi v Moskvi in ga označili za načrtno stopnjevanje napetosti.

