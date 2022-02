Kozinova bo izzvala Shieldsovo, le ena bo ostala neporažena 24ur.com Danes gre zares. Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin se bo pomerila z eno najboljših ženskih boksark na svetu Claresso Shields, ki bo branila šampionske pasove organizacij WBC, WBA, WBF in IBF. Še neporažena Američanka je na stavnicah ogromna favoritinja, a se Kozinova, ki prav tako še ne pozna poraza, na to ne ozira in je pripravlja svojevrstno presenečenje. Boksarski spektakel lahko od 20.3...

