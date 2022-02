Štirje snežni plazovi so v minulih 24 urah v severni Avstriji odnesli devet življenj, med njimi tudi štirih švedskih državljanov, so danes sporočile avstrijske oblasti. Največ življenj so terjali na Tirolskem, kjer se je v minulih dneh sprožilo nenavadno veliko število snežnih plazov. Najmanj enega človeka še pogrešajo. Najhuje je bilo v petek na Tirolskem, […] The post Snežni plazovi v Avstriji v ...