Po hudi bolezni umrl kantavtor in pionir slovenskega performansa Marko Brecelj Politikis Kantavtor Marko Brecelj je po hudi bolezni umrl danes v 71. letu starosti, poročajo Primorske novice. Bil je ustanovitelj zasedbe Buldožer, od začetka 90. let je vodil Mladinski kulturni center v Kopru. Večkrat je kandidiral na koprskih županskih volitvah in bil v mandatu 2003-2007 neodvisni občinski svetnik, leta 2006 je ustanovil stranko Akacije. Marko Brecelj […] The post Po hudi bolezni umrl k ...

