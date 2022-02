Piše: Metod Berlec S podpredsednikom Vlade Republike Slovenije, ministrom za obrambo in predsednikom Nove Slovenije mag. Matejem Toninom smo se pogovarjali o razvoju in opremljanju Slovenske vojske, skoraj dveletnem delovanju vladajoče koalicije, destruktivnem ravnanju leve ekstremistične opozicije, strankarskem dogajanju in pripravah na prihajajoče državnozborske volitve. DEMOKRACIJA: Gospod T ...