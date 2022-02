Ob 12.32 so v Letušu, občina Braslovče, otroci med igro z detektorjem kovin našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Nevarno najdbo so zavarovali policisti. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Zahodnoštajerske ter Gorenjske in Ljubljanske regije so odstranili minometno mino, kalibra 81mm, italijanske izdelave in jo v neposredni bližini varno uničili. Ob 13.16 j ...