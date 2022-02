Nedeljsko popoldne z Bernardo in Jožetom na TV SLO 1 RTV Slovenija Ob nedeljah ob 17. 40 bomo v novi razvedrilni oddaji Nedeljsko popoldne uživali z Bernardo in Jožetom, njunimi znanimi gosti in zabavnimi igrami. Gledalci boste glasovali, kako uspešni bodo gostje. S terena se bo oglašal reporter Gianni.

