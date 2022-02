James s trojnim dvojčkom zrežiral veliko vrnitev Lakersov RTV Slovenija LeBron James, ki je počival pet tekem zaradi poškodbe kolena, se je vrnil v velikem slogu. Z 29 točkami, 13 skoki in 10 podajami je zrežiral največjo vrnitev LA Lakersov v tej sezoni. Po zaostanku 21 točk so premagali New York s 122:115 po podaljšku.

Oglasi