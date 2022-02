'Verjame, da bomo pomagali skrbeti zanju. In zagotovo bomo' 24ur.com Tokratni obisk iste družine je bil drugačen. Pristopil je očka in mož. Shujšan, s solzami v očeh. Povedal je, da je za nekaj časa z njimi tudi njegova mama, babica deklic. Edina sorodnica, ki jo imajo. Povedal je tudi, da sta deklici v vrtcu in šoli. Da njegova draga žena počiva v sobi. Zaradi pogubne bolezni jih hitro zapušča.

