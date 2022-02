Hči Bindi Irwin po maminih stopinjah 24ur.com Oboževalci potomke pokojnega Steva Irwina so navdušeni nad fotografijami, ki jih ta objavlja na svojem profilu na Instagramu. Opazili so namreč tudi neverjetno podobnost hčere in matere, obema je blizu ljubezen do živali in narave.

Sorodno













Oglasi