Reševalci so bili prepozni, petletni Rayan umrl 24ur.com Reševanje petletnega Rayana v Maroku se je končalo tragično. Kljub neutrudnim naporom reševalcev, da bi čim prej prišli do dečka, so bili ti prepozni. Rayan, ki je padel 32 metrov v globino, ni preživel.

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Kline

Miha Hrobat

Urša Bogataj

Janez Janša

Nika Križnar