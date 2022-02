Zlati Boljšunov suvereno opravil s tekmeci, razočaranje vodilnega tekača zime Sportal Rus Aleksandr Boljšunov je osvojil zlato olimpijsko medaljo v Pekingu v skiatlonu, prvo na teh igrah za smučarske tekače. Po 15 km v klasični in nato 15 km v prosti tehniki je bil drugi njegov rojak Denis Spicov z minuto in 11 sekundami zaostanka, tretji pa Finec Iivo Niskanen (+2:00,2). Vodilni v svetovnem pokalu in zmagovalec novoletne turneje Johannes Hoesflot Klaebo je bil šele 40.

