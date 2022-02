Med begom pred policijo po štajerski avtocesti 23-letnik lažje poškodoval tri policiste RTV Slovenija Na štajerski avtocesti so v soboto policisti poskušali ustaviti 23-letnega turškega državljana. Policijskih znakov ni upošteval, med vožnjo pa trčil v policijsko in osebno vozilo. V predoru Podmilj so ga le ustavili, ob tem je namerno trčil v policiste.

