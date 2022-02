Na Reki moški sredi belega dne v lokalu do smrti pretepel starejšo žensko Večer Prebivalci Reke so šokirani. Popoldne je namreč v lokalu na Pavlinskem trgu moški do smrti pretepel starejšo žensko. Pokojna naj bi imela preko 70 let, poroča reški časnik Novi list.

