Slavje glasbe več generacij in sporočil Primorske novice Medtem ko se je v soboto prvi slovenski predizbor za pesem Evrovizije že prevešal v sklepni del in razglasitev šestih finalistov, ki se bodo za pot v Torino potegovali 19. februarja, se je finalni večer 72. Sanremskega festivala šele dobro začel. In po dobrih petih urah epiloga petdnevnega dogodka so občinstvo in dve žiriji potrdili zmago pesmi Brividi Mahmooda in Blanca, himno vseh ljubezni.

