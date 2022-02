Najlepši dan v zgodovini senegalskega nogometa Sportal Nogometaši iz Senegala so prvič zmagovalci afriškega prvenstva. Na finalni tekmi v kamerunskem mestu Yaounde so po izvajanju 11-metrovk premagali Egipt s 4:2, potem ko se je tekma v rednem delu in obeh podaljških končala brez golov. V rednem delu je prvi zvezdnik Senegala Sadio Mane zapravil strel z bele točke. Njegov soigralec pri Liverpoolu Mohamed Salah je tako ostal brez afriškega naslova.

