Jokić blestel proti Brooklynu 24ur.com Največ trojnih dvojčkov v tej sezoni košarkarske lige NBA je dosegel srbski center Denver Nuggets Nikola Jokić, ki je v pretekli noči dodal še enega in je zdaj pri 14 za sezono. Pri domači zmagi Denverja nad Brooklynom s 124:104 je dosegel 27 točk, 12 skokov in 10 podaj. Izkazala se je tudi obramba Denverja, ki je v drugi polovici Brooklyn omejila na le 29 točk.

