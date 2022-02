Kanadčanke in Rusinje tekmo odigrale z zaščitnimi maskami Sportal Ruske in kanadske hokejistke so med današnjo tekmo na olimpijskem turnirju v Pekingu, ki se je končala z visoko zmago slednjih s 6:1, pod čeladami nosile tudi zaščitne medicinske maske. Tekma se je začela z enourno zamudo, točen vzrok za to in za nošenje mask pa za zdaj uradno ni znan, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

