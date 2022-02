Inflacija januarja pri skoraj šestih odstotkih Primorske novice Letna inflacija je januarja dosegla 5,8 odstotka. To je 0,9 odstotne točke več kot decembra lani in največ po avgustu 2008, ko se je zaključevala večletna konjunktura pred zadnjo finančno in gospodarsko krizo. Mesečna inflacija je bila januarja pri 0,4 odstotka, potem ko je bila decembra ničelna. Inflacija tako precej presega evrsko povprečje.

Sorodno















Oglasi