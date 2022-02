Napad Mure okrepil občasni kosovski reprezentant; Kerin iz Celja v Bravo RTV Slovenija Nogometaši Mure so ekipo okrepili z novim napadalcem. Kot so sporočili iz kluba, bo do konca sezone kot posojen igralec Osijeka v črno-beli majici igral 24-letni kosovski nogometaš Mirlind Daku.

