Triglavski ledenik nekoč in danes v retrospektivni razstavi pred Moderno galerijo RTV Slovenija Partnerji projekta Misija: Triglavski ledenik v Peking so pred Moderno galerijo na ogled postavili potujočo razstavo Triglavski ledenik nekoč in danes. S serijo svetlobnih vitrin razstava nazorno prikazuje spreminjanje ledenika od leta 1897.

Sorodno

Oglasi