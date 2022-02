Mnoštvo portretov avtorice Melite Vovk: od Iva Andrića do Duše Počkaj in Arhurja Millerja RTV Slovenija V NUK-u so leta 2020 od Ejti Štih v dar prejeli okoli 300 originalnih portretov vrste literatov in literatinj v avtorstvu njene mame Melite Vovk. Slike bodo zdaj na ogled na razstavi z naslovom Vsak portret neponovljiv, enkraten svet.

