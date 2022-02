V Maroku pokopali petletnega dečka, ki je umrl v vodnjaku 24ur.com Po neuspešnem reševanju petletnega Rayana, ki je padel v globok vodnjak, so maroškega dečka zdaj pokopali. Pogreb je potekal po opoldanski muslimanski molitvi na pokopališču v bližini vasi Ighrane, kjer se je nesreča tudi zgodila. V nedeljo so se medtem začela dela za zapolnitev predorov, ki so jih reševalci izkopali tekom reševalne akcije.

