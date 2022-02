Gino Podgornik (Kmetija) je presenetil! Je na fotografiji res on? TOčnoTO.si Gino Podgornik, katerega pravo ime je Tadej nas je popolnoma očaral. Tekmovalec lanskoletne Kmetije, se je do sedaj predstavljal v bolj športnih oblačilih, kar je verjetno tudi razlog, da smo nad njegovim novim videzom navdušeni. Delil je namreč fotografijo, na kateri blesti v elegantnih oblačilih. Črne hlače, bela srajca in očala, ga popolnoma spremenijo. Kako […] Gino Podgornik (Kmetija) je prese...

Sorodno



























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Nika Križnar

Urša Bogataj

Peter Prevc

Timi Zajc

Tina Maze