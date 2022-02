Prihodnji teden na sodiščih: Po Pogačnikovi gonji in suspenzu, se sedaj za bivšega sodnika Radonjića začenja še sodna hajka Politikis Na slovenskih sodiščih so v prihodnjem tednu obeta nekaj zanimivih sojenj. Na celjskem sodišču se bodo v ponedeljek o krivdi glede zlorabe položaja morali izreči nekdanja lastnika Tuš Holdinga Mirko in Tanja Tuš ter nekdanji direktor družbe Matjaž Zadravec, na koprskem pa se začenja sojenje nekdanji upravi Luke Koper na čelu z Robertom Časarjem. Zakonca […] The post Prihodnji teden na sodiščih: Po ...

