V Črni gori odstavili predsednika parlamenta Bečića Dnevnik Politična kriza v Črni gori se je v ponedeljek še poglobila, ko so poslanci opozicije in gibanja Ura, ki je do nedavnega še bila del vladajoče koalicije, odstavili predsednika parlamenta Aleksa Bečića. Kot poudarjajo tisti, ki so odstavitev podprli,...

Sorodno













Oglasi