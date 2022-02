V ponedeljek pri nas potrdili več kot 11 tisoč okužb, virus je do danes vzel več kot 6000 življenj Večer V ponedeljek so pri nas potrdili 11.098 novih okužb s covidom-19. Opravljenih je bilo 3172 testov PCR in kar 121.068 hitrih testov. Na PCR je bilo pozitivnih 905 testiranih, to je 28,5 odstotka, v...

Sorodno











































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Žan Košir

Rok Marguč

Anamarija Lampič

Boštjan Kline

Miha Hrobat