ZDA zanikajo očitke: Ne ustvarjamo panike, to so dejstva 24ur.com ZDA so zavrnile očitke, da ustvarjajo pretirano paniko glede nevarnosti ruskega napada na Ukrajino, in dvome o kredibilnosti njihovih opozoril. "To ni ustvarjanje panike. To so preprosto dejstva," je zatrdil ameriški državni sekretar Antony Blinken. "Najboljši protistrup za dezinformacije so informacije in te smo skušali ponuditi po svojih najboljših močeh," je še dodal.

