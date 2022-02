Kaj takega Italijanom še ni uspelo Sportal Italija se je prvič doslej veselila olimpijske medalje mešanih dvojic v curlingu in to celo tiste najbolj žlahtnega kova. Stefania Constantini in Amos Mosaner sta bila v Pekingu v finalnem obračunu boljša od Norvežanov Kristin Skaslien in Magnusa Nedregottna z 8:5. Bron je osvojila Švedska, ki je v malem finalu z 9:3 premagala Veliko Britanijo.

