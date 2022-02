Najprej s sekiro nad vozilo, potem še množični pretep 24ur.com Z novomeške policijske uprave poročajo o množičnem pretepu pri bencinskem servisu in trgovskem centru v Brežicah. Posredovali so policisti iz Brežic in Krškega. Kot so sporočili, se je incident začel pred trgovskim centrom, kjer so s sekiro poškodovali osebni avtomobil enega od oškodovancev.

